Die Deutsche Bahn will an den Gleisen des Oebisfelder Bahnhofs zwei Fahrstühle bauen und plant dazu eine Informationsveranstaltung. Noch ist der konkrete Bauablauf offen.

Oebisfelde - Endlich ist es so weit: Der Oebisfelder Bahnhof soll an seinen Bahnsteigen Fahrstühle bekommen. Was lange im Gespräch war, wird nun Wirklichkeit – dank der „Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit an Bahnhöfen“, die von der Deutschen Bahn 2019 ins Leben gerufen wurde. „Das Land Sachsen-Anhalt hat Oebisfelde mit hoher Priorität für das Programm angemeldet. Oebisfelde ist ein gut frequentierter Bahnhof. Das begründet den Einbau, denn der Bahnhof wird dadurch weiter an Attraktivität gewinnen“, so Jörg Bönisch von der Deutschen Bahn.