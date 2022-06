Grasleber Rat kippt Beschluss zur Nordumfahrung

An der Ecke Braunschweiger Straße / An der Zuckerfabrik begegnen sich in Weferlingen Lkw, die durch Weferlingen gefahren sind und in Richtung Grasleben abbiegen, mit Brummis, die den niedersächsischen Nachbarort Grasleben mit seinen teilweise sehr engen Straßen passiert haben und nun durch Weferlingen und die Nachbarorte ihrem Ziel entgegen rollen. In Unternehmen der Region werden verschiedene Rohstoffe abgebaut.

Foto: Marita Bullmann