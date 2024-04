Auf dem Areal der Grundschule in Rätzlingen wird ein neues Spielgerät eingeweiht. Wie schaffen es Mitglieder des Schulfördervereins, Spenden für digitale Tafeln zu sammeln?

Grundschule in Rätzlingen: Kinder erobern neues Klettergerüst

Groß ist die Freude der Kinder über das neue Klettergerüst auf dem Spielplatz der Grundschule in Rätzlingen. Stolz auf die Neuanschaffung ist auch Sina Ulbricht, Vorsitzende des Schulfördervereins.

Rätzlingen. - „Ein Spielplatz ist mehr als nur ein Ort zum Spielen – er ist ein sozialer Treffpunkt, ein Lernfeld für die Entwicklung und ein Ort, an dem Kindheitserinnerungen geschaffen werden“, erklärt Petra Gericke, Leiterin der Grundschule Rätzlingen, beim Frühjahrsempfang zur Einweihung des neuen Klettergerüstes.

Rückblick: 2021 hatte ein Sturm das große alte Klettergerüst zerstört. „Die Ersatzleistung des kommunalen Trägers waren damals drei Reckstangen. Bewegung und Spielen sind aber die Grundrechte der Kinder und fördern die geistige Leistungsfähigkeit“, betont Sina Ulbricht, Vorsitzende des Schulfördervereins, der über 90 Mitglieder hat.

„Startschuss der Spendenaktion war 2022 die SAW-Party, bei der die ersten 1.000 Euro gesammelt wurden. Hauptsponsoren sind der Allianz-Kinderhilfsfonds mit 3.000 Euro und die Kreissparkasse Börde mit 2.000 Euro. Den Sand haben wir vom Sandwerk Walbeck bekommen“, zählt Sina Ulbricht auf. Sie bedankt sich aber auch bei allen anderen Spendern.

„Jeder hat – bildlich gesehen – einen Elefanten im Kopf. Mal ist es die Mathe-Arbeit, mal das unaufgeräumte Zimmer oder für die Erwachsenen die Steuererklärung. Jeder hat so eine große Aufgabe im Kopf und weiß nicht, wie er es schaffen kann. So ging es auch dem Förderverein, der ein Klettergerüst kaufen wollte. Wie isst man einen Elefanten? Ganz einfach: Stück für Stück“, sagt die Vorsitzende, während die Kinder voller Vorfreude immer wieder rufen: „Stück für Stück“.

Zweites Projekt wird umgesetzt

Das neue Gerüst wurde Mitte Dezember geliefert und pünktlich zum Empfang aufgebaut. Groß ist nun der Andrang, denn alle der 102 Mädchen und Jungen wollen das Klettergerüst testen. Die Schulchefin bedankt sich bei allen, die am Projekt beteiligt waren und im Besonderen bei den Akteuren des Fördervereins, der nach den Ausführungen von Petra Gericke mit unermüdlichem Einsatz und großer Hingabe die Spendenaktion ins Leben gerufen und vorangetrieben habe. Ein Dank geht auch an die Lehrerinnen und Lehrer, die die Kinder motiviert haben, sich mit Engagement und Ideen für die Gemeinschaft einzusetzen. Stück für Stück wird derzeit auch ein zweites Projekt des Fördervereins umgesetzt. Das ist eine digitale Tafel. „Zusammen mit der Volks-Raiffeisen Bank Wolfenbüttel haben wir über die Förderung ,Viele schaffen mehr’ eine digitale Tafel für die erste Klasse finanziert. Dabei haben uns bisher 50 Unterstützer geholfen. Jede Spende wurde von der Bank verdoppelt, so dass wir 3.000 Euro generieren konnten“, erklärt Sina Ulbricht.

Besonders hebt sie hervor, dass die Kathendorfer Zweitakt-Crew das Vorhaben mit 500 Euro und auch der Förderverein der Kita in Etingen mit 300 Euro das Projekt unterstützt haben. „In der Schule stehen jetzt drei digitale Tafeln zur Verfügung. Es kann und darf nicht auf Glück beruhen, in welchem Raum man sitzt, um den optimalen Zugang zum Wissen zu bekommen. Die Anschaffung der Tafeln ist unser Beitrag zum Lehrermangel und zu den Pisa-Studien“, sagt die Vorsitzende. Die Digitalisierung würde die Vorbereitungszeit des Unterrichts vereinfachen und reduzieren. „Themen können schnell veranschaulicht und ausgetauscht werden. Das entlastet die Lehrkräfte und fördert das Lernen“, ist sich Sina Ulbricht sicher.

Wer bei der Anschaffung weiterer Tafeln helfen möchte, kann sich im Internet unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/digitale-tafeln-fuer-grundschu informieren.