Tag der offenen Tür Gymnasium Weferlingen: Knobeln und Amöben unter dem Mikroskop

Viel zu sehen, zu entdecken und zu erfahren gab es am Tag der offenen Tür am Gymnasium „Freiherr vom Stein“ in Weferlingen. Schüler und Pädagogen zeigen, warum Lernen auch Spaß machen kann.