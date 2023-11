Die Vereinsmitglieder der Heimatstube Breitenrode haben Günter Bruhn zum Ehrenmitglied ernannt. Der konnte die Ehrenurkunde zwar nicht persönlich entgegennehmen, war aber per Handy live zugeschaltet.

Breitenrode. - Ohne Günter Bruhn gäbe es die Heimatstube Breitenrode nicht. Er hat den Stein ins Rollen gebracht, beziehungsweise die Geschichte des 450-Seelen-Dorfes wieder in die Gegenwart geholt.

Die alte Scheune, die zu DDR-Zeiten noch als Werkstatt genutzt wurde, ist durch ihn nicht nur zu einer Art Museum, sondern auch zu einem beliebten Treffpunkt geworden.

In fünf Räumen, verteilt auf 152 Quadratmetern, findet der Besucher unzählige Exponate, Fotos und Literatur, die fast alle ein Stück Dorfgeschichte erzählen. Kostenlos dazu gibt es das Gespräch mit den Einwohnern. Hinter all dem steht heute der gleichnamige Verein, der sich vor Jahren gegründet hat.

Per Handy mit dabei

Und der hat Günter Bruhn auf seiner Mitgliederversammlung am Samstagabend, die in der Gaststätte Hildebrandt stattfand, für seine Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Der Breitenroder konnte die Ehrenurkunde wegen einer Corona-Erkrankung zwar nicht persönlich entgegennehmen, war aber per Handy live zugeschaltet. Er verlor nicht viele Dankesworte, zeigte sich aber sichtlich gerührt über die Ehrung seiner Person.

Karsten Hoth zog in seinem Saison-Jahresrückblick eine positive Bilanz. Die Zahl der Besucher sei zwar überschaubar gewesen, aber die, die gekommen seien, hätten großes Interesse gezeigt. Leider habe das Wetter zu den Festen nicht immer so richtig mitgespielt.

Hoth bedankte sich bei den Mitgliedern, Helfern und der Breitenroder Blaskapelle, die bei der Organisation und Durchführung der zahlreichen Feste und Aktivitäten geholfen haben. Mit Blick auf die Zukunft sei es weiterhin Ziel des Vereins, der derzeit 40 Mitglieder zählt, die Traditionen und das Dorfleben zu erhalten.

Neuer Vorstand gewählt

Der alte Vorstand ist auch wieder der neue Vorstand. Ihm gehören Karsten Hoth, Frank Pinkert, Günter Bruhn, Peter Teuber, Liselotte Schulz, Gundula Rath, Dietmar Möllmann und Karsten Rath an.