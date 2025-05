Im neuen „Café up de Eck“ in Garz freuen sich Radfahrer aus Magdeburg und Bitterfeld über kühle Getränke von Felix Breitmeier. Der gebürtige Havelberger beschreibt sich als Kombination aus Koch und Gärtner.

Garz. - Eine Radlergruppe aus Magdeburg und Bitterfeld hat es sich gegenüber dem Hafen von Garz gemütlich gemacht. Vor dem Eckhaus unweit der Havelhöfe stehen Tische und Stühle. Felix Breitmeier bringt kalte Getränke. Der gebürtige Havelberger ist der Chef des neuen „Café up de Eck“, das seit einigen Wochen wieder für Gastronomie im Haveldorf und in der Region sorgt. Seit der Schließung der Fischerstube in Warnau und der Hafengaststätte in Garz sah es damit mau aus.