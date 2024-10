Oebisfelde - Oebisfelde-Weferlingen ist schon lange ein Geheimtipp für Radenthusiasten, doch auch ohne Fahrrad gibt es in der Einheitsgemeinde gerade im Herbst viel in der Natur zu entdecken. Hinzu kommt, dass die Betriebe und Organisationen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Drömling das ganze Jahr hindurch spannende Aktionen organisieren. Vom Freitag, 11. Oktober, bis Sonntag, 13. Oktober, gibt es nun in mehreren Ortschaften ein vielfältiges Angebot für Groß und Klein.

Den Anfang macht im Rahmen der Aktion „Grünes Band“ der „Iron Curtain Trail“-Experte Michael Kramer mit seinem Vortrag über den Europa-Radweg. Kramer hatte sich vor allem mit der deutsch-deutschen Geschichte und den grenzüberschreitenden Schienenverbindungen beschäftigt. Der Autor ist seinerzeit den kompletten „Iron Curtain Trail“ selbst abgefahren und hat viele spannende Einblicke zu teilen. „Für die Veranstaltung im Rittersaal der Burg Oebisfelde am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr sind noch einige Plätze frei“, so Sabine Wieter von der Reservatsverwaltung, „Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.“

Große Radtour

Worüber sich Wieter aber besonders freut ist, dass Cramer auch am Sonnabend bei der großen Radtour entlang des Grünen Bandes dabei ist. Auch für diese können sich Interessierte noch anmelden. Los geht es an zwei Stationen. Der Treffpunkt für Oebisfelde ist der Parkplatz des ehemaligen Gasthofs an der Aller und in Mieste treffen sich die Radler an der Tourist Information. In Buchhorst kommen dann beide Gruppen zusammen und fahren gemeinsam in Richtung Böckwitz. Dort wartet eine kleine Erfrischung und eine Führung durch das Grenzmuseum. Nach einer Stunde Aufenthalt soll es dann wieder Richtung Heimat gehen. „Natürlich können Mitfahrer auch jederzeit losfahren, aber für die, die dabeibleiben, ist die geschätzte Ankunft in Oebisfelde und Mieste dann gegen 16 Uhr“, erklärt Wieter. Insgesamt sollen 60 Kilometer Strecke zurückgelegt werden. Das Treffen für Oebisfelde ist um 9 und für Mieste um 9.30 Uhr. Es fällt ein Unkostenbeitrag von 12 Euro pro Person für Bewirtung und Museumsführung an.

Für diejenigen, die nicht ganz so mobil sind, gibt es am Sonnabend sowohl in Etingen als auch in Rätzlingen viele tolle Mitmach- und Erlebnisaktionen. So wird an der Bockwindmühle in Etingen wieder ein buntes Drachenfest veranstaltet. Ab 10 Uhr geht es los. Und ab 15 Uhr lädt die Evangelische Stiftung Neinstedt, ein Partner des Biosphärenreservats, zum Herbstfest auf den Mariannenhof in Etingen. Dort wird es Mitmachaktionen und einen kleinen Markt geben. Und natürlich kann ganz viel probiert werden.

Hoffest mit Live-Musik

In Rätzlingen findet im Rahmen des Tags der Regionen auf dem Hof des Galloway-Zuchtbetriebs Lauenroth-Mago wieder das jährliche Hoffest statt. Dort gibt es zusätzlich zu den Ständen und Probieraktionen der Betriebe aus dem Drömling auch diverse Mitmachaktionen. Und wer gute Musik genießt, sollte am Abend in die Katharinenkirche nach Oebisfelde kommen. Dort tritt die regionale Band „Winkel 47“ mit einem Potpourri aus Hits beliebter Interpreten wie „Element of Crime“ und Udo Lindenberg auf. Die Karten kosten 5 Euro an der Abendkasse und Beginn ist 19 Uhr.

Das ereignisreiche Wochenende hat seinen Höhepunkt aber tatsächlich am Sonntag, 13. Oktober. Auf dem Gut Büstedt, kurz hinter der Landesgrenze auf der niedersächsischen Seite findet wieder der Aktionstag „Eulen und Greifvögel“ statt, wo Naturfreunde diese tollen Tiere live kennenlernen können. Von 10 bis 16 Uhr gibt es ein informatives und unterhaltsames Programm für Groß und Klein. So steht auch wieder das beliebte Kürbisschnitzen auf dem Plan. „Hier wäre es in jedem Fall hilfreich, wenn Leute sich vorab anmelden, damit wir ausreichend Kürbisse vorrätig haben“, lacht Sabine Wieter, „wir wollen ja auch niemanden enttäuschen.“

Für Rückfragen zum Aktionswochenende erteilt Sabine Wieter über die E-Mailadresse sabine.wieter@biores.mwu.sachsen-anhalt.de Auskunft. Fragen zum Hoffest in Rätzlingen können an Jörg Lauenroth-Mago über die E-Mailadresse bauernstrasse11@gmx.de gerichtet werden.