Frank Lambrecht (v.r.) vom Verein mit Andy Kiehlborn, Tobias Weitze und Christian Göring am neuen Bulli.

Oebisfelde - Der Kampfsportverein Goshin-Jutzu No-Michi hat in der Schillerstraße in Oebisfelde eine Heimat gefunden, die nicht nur funktional, sondern auch charmant ist. In einem ehemaligen Lebensmittelgeschäft hat Vereinsgründer und Trainer Frank Lambrecht ganze Arbeit geleistet. Aus den einst tristen Räumen entstand eine moderne Trainingsstätte, die mit einem großen Trainingsraum, einem separaten Kraft- und Cardiobereich sowie einem Aufenthaltsraum im Stil eines amerikanischen Diners der 1950er Jahre überzeugt. „Das war aber ein langer Weg“, erinnert sich Lambrecht.