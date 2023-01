Immobilie in der Börde Abriss oder Sanierung? Was die Investoren mit dem Gebäude in Oebisfelde planen

Rund 1 Million Euro wollen drei Investoren in das marode Gebäude am Schildplatz 1/Ecke Mauerstraße in Oebisfelde stecken und der Schrottimmobilie neues Leben einhauchen.