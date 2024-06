Breitenrode. - Dass Feuerwehrleute sportlich sein müssen, ist kein Geheimnis. Wenn Not am Mann ist, muss es schnell gehen und es müssen oft einige Hürden genommen werden, um im Notfall den richtigen Einsatz zu zeigen. Und wer sich schnell langweilt, ist bei der Jugendfeuerwehr gut aufgehoben, denn auch Abwechslung steht hier auf dem Programm. Es ist also kein Wunder, dass auch heute noch – gerade in den ländlichen Regionen – die Jugendfeuerwehren beliebte Anlaufstellen für die Heranwachsenden in den Dörfern sind. Viele, die bei der Jugendfeuerwehr angefangen haben, bleiben der freiwilligen Feuerwehr auch im Erwachsenenalter treu, denn das Gefühl von Kameradschaft, Vielfältigkeit und der Möglichkeit, Menschen zu helfen, schafft einen Ausgleich zum Alltag und bringt dabei unterschiedliche Menschen zusammen.

Großes Jubiläum

Die Jugendfeuerwehr Breitenrode feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Dafür haben sich die Akteure etwas Besonderes einfallen lassen und im Rahmen des Dorffestes den ersten „Feuerwehrpokal Breitenrode“ veranstaltet. „Insgesamt sind acht Jugendmannschaften und sieben Mannschaften aus Aktiven an den Start gegangen“, berichtet Thomas Köhler von der Jugendfeuerwehr Breitenrode, die bei den Jugendfeuerwehren auch gleich den ersten Platz holen konnte.

Auch auf die Treffsicherheit kam es an. Foto: Thomas Köhler

Zu Beginn des Wettkampfes sah es tatsächlich fast so aus, als müsste die Veranstaltung wegen Regen abgesagt werden, doch pünktlich zum geplanten Start ließ der Regen dann ab und es konnte losgelegt werden. Zuerst begannen die Durchgänge der Jugendfeuerwehren. „Jede Mannschaft hatte zwei Läufe zu absolvieren, um seine Zeit zu setzen“, erklärt Thomas Köhler. „Nach dem ersten Lauf wurde die Bahn für jede Mannschaft getauscht, damit alle die gleiche Chance hatte, mit den gestellten Strahlrohren ihre Zeit zu setzen.“ Nachdem die Jugendgruppen ihre Läufe durch hatten, gab es eine kurze Mittagspause, in der die Mannschaften und Gäste aus einer Gulaschkanone verköstigt wurden.

Gut abgeschnitten haben alle

Bei den Jugendfeuerwehren kam Buchhorst auf Platz 2 und 3. wurde Gehrendorf. Bei den Aktiven siegte die Mannschaft aus Oebisfelde, 2. wurde eine bunte Mannschaft aus Betreuern der Jugendfeuerwehren in der Einheitsgemeinde und 3. wurde Rätzlingen 1. Breitenrode selbst schaffte den 5. Platz, allerdings konnte keine Zeit genommen werden, weil beide Läufe abgebrochen wurden.

Die Teams kämpften um den ersten Feuerwehrpokal Breitenrode. Foto: Thomas Köhler

„Die Buchhorster Männer und Dannefelder Frauen sind außerhalb der Wertung gelaufen, weil sie mit kompletter Ausrüstung angetreten sind“, erzählt Köhler und fügt hinzu: „Beide konnten diese Veranstaltung als Trainingsläufe nutzen, das haben wir mit ihnen im Vorfeld so vereinbart.“ Nach den Wettkämpfen wurde trotz des wechselhaften Wetters ausgelassen gefeiert und die Teams konnten das Breitenroder Dorffest erkunden.