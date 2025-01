Die Oebisfelder Kirchen organisieren gemeinsam die 179. Allianzgebetswoche in der Stadt. Schon jetzt gibt es Pläne für weitere Veranstaltungen der Gemeinden in diesem Jahr.

Die Kirchengemeinden in Oebisfelde organisieren in jedem Jahr gemeinsam die Allianzgebetswoche.

Oebisfelde - Die Allianzgebetswoche ist eine seit dem Jahr 1846 jährlich stattfindende Veranstaltung der Evangelischen Allianz, die Christen verschiedener Konfessionen zum gemeinsamen Gebet zusammenbringt. Sie dient der Einheit und dem geistlichen Austausch unter den Gläubigen. Während der Woche werden täglich thematische Gebetstreffen angeboten.

Die 179. Allianzgebetswoche fand in der vergangenen Woche unter dem Motto „Miteinander Hoffnung leben“ statt. Auch die evangelische und katholische Kirche sowie die Erlöserkirche und die landeskirchliche Gemeinschaft in Oebisfelde haben sich wieder beteiligt und insgesamt drei Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Doch ein neues Phänomen ist diese gemeinschaftliche Veranstaltung nicht.

Weniger Termine, mehr Besucher

„Eigentlich gibt es die Allianzgebetswoche hier in Oebisfelde schon seit ich mich erinnern kann“, erzählt Friedbert Stehlik von der Erlöserkirche, „Also die kenne ich noch aus Kindheitstagen.“ Friedbert Stehlik und seine Frau Marion waren mit unter anderem Antje Rein und Susanne Jetschmann vom Gemeindekirchenrat an der Organisation beteiligt und freuen sich, dass die Veranstaltungen in diesem Jahr wieder gut über die Bühne gegangen sind – trotz der verkleinerten Ausgabe.

„In diesem Jahr waren sogar ein paar mehr Leute dabei als in den Vorjahren“, freut sich Marion Stehlik und fügt hinzu: „Und das, obwohl wir weniger Termine hatten, weil Pastor Schwarzer ja aufgehört hat.“

Themen sind vorgegeben

Nach dem Eröffnungsgottesdienst in der Katharinenkirche war die Erlöserkirche in der Schillerstraße Gastgeber für zwei Gebetsabende. „Johannes Müller aus Kunrau führte durch den Eröffnungsgottesdienst, die Gebetsabende fanden dann am Montag und Dienstag hier bei uns statt“, erklärt die engagierte Oebisfelderin, „Miteinander Hoffnung leben war das übergeordnete Thema, das wir in Unterrubriken aufgearbeitet haben. Die Themen für die Abende sind weltweit vorgegeben.“

Das Ehepaar erklärt, dass Danken, Loben und Fürbitte eine durchgängige Thematik in den Gesprächskreisen darstellt. Auch das Thema Buße spielt hier eine große Rolle. „Jetzt geht es natürlich nicht gleich um die großen Missetaten, sondern wir bitten zum Beispiel um Vergebung, dass wir uns nicht ausreichend für den Frieden eingesetzt haben“, erklärt Friedbert Stehlik und fügt mit einem Lachen hinzu: „Also auch der Frieden in der Familie, es muss nicht immer gleich der Weltfrieden sein.“

Frühstückstreffen für Frauen

Marion Stehlik betont noch einmal, dass die Angebote auch von Nicht-Gläubigen gerne angenommen werden. So findet am 15. März um 9 Uhr wieder das Frühstückstreffen für Frauen statt. „Das wird dann Britta Stehlik aus Göttingen moderieren“, freut sich Marion Stehlik.

An diesem Vormittag wollen die Frauen sich dem Thema „Dankbarkeit“ widmen und Friedbert Stehlik betont abschließend: „Im kommenden Jahr werden wir dann auch hoffentlich in der Allianzgebetswoche wieder ein paar mehr Termine anbieten können, weil dann ja sicherlich wieder ein Pfarrer in Oebisfelde sein wird.“