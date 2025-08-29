Demo gegen tödliche Landesstraße Initiative fordert Radweg: Wenn der Lückenschluss auf sich warten lässt

Eine Bürgerinitiative setzt sich auf der L24 von Oebisfelde bis Wegenstedt für einen Radweg ein. Immer wieder kommt es dort zu schweren oder tödlichen Unfällen. Mit Erfolg - doch nun verärgert eine Verzögerung, die die Aktivisten so nicht hinnehmen wollen.