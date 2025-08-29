Demo gegen tödliche Landesstraße Initiative fordert Radweg: Wenn der Lückenschluss auf sich warten lässt
Eine Bürgerinitiative setzt sich auf der L24 von Oebisfelde bis Wegenstedt für einen Radweg ein. Immer wieder kommt es dort zu schweren oder tödlichen Unfällen. Mit Erfolg - doch nun verärgert eine Verzögerung, die die Aktivisten so nicht hinnehmen wollen.
Oebisfelde/Bösdorf - Überall in der Börde fehlt es an Fahrradwegen, vor allem zwischen den Orten. Mitunter endet das lebensgefährlich, schlimmstenfalls sogar tödlich. Auch auf der Landesstraße 24 zwischen Oebisfelde bis Wegenstedt kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Zuletzt verunglückte 2019 ein Radfahrer tödlich.