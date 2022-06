Lebendige Geschichte Irisch-Keltische Mittsommernacht in Walbeck: Mit Magie und Spaß zurück ins Mittelalter reisen

Der Walbecker Hagen mit seinem grandiosen Panoramablick ruft förmlich nach Veranstaltungen in historischem Gewand. So verwundert es auch nicht, dass in der Irisch-Keltischen Mittsommernacht rund um die Ruine der Stiftskirche mystische Dinge geschehen.