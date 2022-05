Sanierung Kein Geld für neuen Fußweg in der Lindenstraße in Oebisfelde

Seit Jahren wird in der Stadt Oebisfelde-Weferlingen über die Sanierung des Fußweges in der Lindenstraße debattiert. Ein Ende ist nicht in Sicht. Das liegt einerseits am Geld, das die Stadt nicht hat. Und andererseits an einer Liste, auf der sich die Positionen ständig verschieben.