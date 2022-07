Kita-Gebühr: Müssen Eltern in Oebisfelde und Walbeck trotz Notbetreuung vollen Beitrag zahlen?

In den Kindertageseinrichtungen Villa Kunterbunt in Oebisfelde und Hagenwichtel in Walbeck gilt derzeit Notbetreuung. Diesen Anspruch haben betroffene Eltern und das ist mit den monatlichen Beiträgen.

Oebisfelde/Walbeck - In den Kindertageseinrichtungen Villa Kunterbunt in Oebisfelde und Hagenwichtel in Walbeck gilt derzeit Notbetreuung. Grund sind personelle Probleme. Das bedeutet: Nur Kinder, deren Eltern in Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten, werden betreut, alle anderen müssen ihre Kinder zu Hause betreuen. Solange noch eine epidemische Lage von nationaler Tragweite bestand, hatten diese Eltern einen Anspruch auf Krankengeld für jedes Kind. Parallel dazu bestand dazu noch ein Anspruch auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz.