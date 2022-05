Klärteiche in Weferlingen sollen wieder instandgesetzt werden

In Weferlingen sollen die Klärteiche an der alten Zuckerfabrik wieder instandgesetzt werden. In Everingen wird die Reinigung des kleinen Bachs Hagenrie beanstandet.

Weferlingen/Everingen/Etingen - Die geplante Nordumgehung in Graslaben (Volksstimme berichtete) war auch Thema bei der Ortschaftsratssitzung am Montagabend in Weferlingen. Dazu wird es am Donnerstag eine nicht öffentliche Infoveranstaltung im Haus der Generation und Vereine geben. „Ziel ist es, einmal zu sondieren, welche Optionen es gibt und wie es zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen weitergehen könnte“, erzählt Ortsbürgermeister Dirk Kuthe.