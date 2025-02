Maul- und Klauenseuche Landwirte im Raum Oebisfelde-Weferlingen sind weiter besorgt

Seit einigen Wochen hat es keine weiteren Fälle der Maul- und Klauenseuche in Deutschland gegeben. Doch die Rinderzüchter in der Region halten weiterhin an strengen Hygienemaßnahmen fest - aus gutem Grund.