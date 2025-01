Bösdorf - Die zweite Grünkohlwanderung in Bösdorf hat am vergangenen Samstag erneut zahlreiche Menschen in Bewegung gebracht. Über 100 Teilnehmer folgten der Einladung des Organisationsteams und genossen eine sportliche wie gesellige Tour durch die winterliche Landschaft. Mit dabei: Bestes Kaiserwetter, ein abwechslungsreicher Streckenverlauf und herzhafte Verpflegung.

„Im letzten Jahr haben wir mit der Grünkohlwanderung begonnen und aufgrund der positiven Resonanz beschlossen, auch in diesem Jahr wieder eine zu organisieren“, berichtete Mitorganisator Ronny Hoffmann. Das Konzept ging erneut auf: Um 13 Uhr fanden sich die Wanderfreunde am Sportlerheim ein, wo für jeden ein passendes Getränk bereitstand – von Kinderpunsch über Tee bis hin zu Glühwein und Bier. Gestärkt und in bester Laune startete die Gruppe um 13.30 Uhr zur rund sieben Kilometer langen Wanderung.

Insgesamt sieben Kilometer Strecke machte die Gruppe aus Bösdorfern. Für die Kinder gab es dabei einiges zu erleben. Foto: Ronny Hoffmann

Die Strecke führte die Teilnehmer vorbei an der Kiesgrube und dem Sender in Gehrendorf zum Butterberg und zurück nach Bösdorf. Besonders für die Kinder gab es unterwegs viel zu entdecken: Sechs Stationen mit Sternenmarkierungen sorgten für Abwechslung. Wer an jeder Station einen Stempel sammelte, durfte sich am Ende der Wanderung über eine kleine Überraschung freuen.

Gegen 16.30 Uhr kehrte die Gruppe ins Sportlerheim zurück, wo bereits das Essen wartete. Neben dem namensgebenden Grünkohl gab es Kassler, Wurst und für die weniger herzhaft Gestimmten Nudeln mit Tomatensoße. „Die Stimmung war ausgelassen, und wir haben im Anschluss noch ein paar gemütliche Stunden zusammen verbracht“, fasste Hoffmann zufrieden zusammen. Die Grünkohlwanderung erwies sich damit nicht nur als kleiner sportlicher Höhepunkt, wo ordentlich Schritte gezählt wurden, sondern auch als Gelegenheit für geselliges Beisammensein – und wird sicherlich auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche Teilnehmer anlocken.