Die erste Sitzung des neuen Stadtrats Oebisfelde-Weferlingen zieht so viele Gäste an, dass Stühle hinzugestellt werden müssen. Ein Teil der Stadträte aus der vergangenen Legislaturperiode ist zudem feierlich verabschiedet worden.

Verwaltungsmitarbeiter Peter Lieske (links) führt mit dem wiedergewählten Stadtratsvorsitzenden Marko Alex (CDU) ein Losverfahren für die Entsendung der Stadtrats- Vertreter in die Verbandsversammlung des Unterhaltungsverbandes Aller durch.

Weferlingen - Die konstituierende Sitzung des Stadtrats verspricht, interessant zu werden, denn diesmal ist wieder alles anders. Auch ein wenig anders als erwartet, denn obschon verschiedene Stadträte bewusst nicht noch einmal angetreten sind, fehlen nun auch einige vertraute Gesichter, die für diese neue Legislaturperiode nicht noch einmal gewählt wurden. Ihre Plätze wurden mit komplett neuen Gesichtern gefüllt.

23 Punkte stehen auf der Tagesordnung, was ein durchaus sportliches Programm darstellt. „Ich hoffe, dass wir heute halbwegs zügig durchkommen“, sagt Bürgermeister Marc Blanck (CDU), während er ein paar Getränkekisten aus seinem Kofferraum ins Haus der Generationen und Vereine in Weferlingen trägt. „Und wir wollen ja hinterher noch kurz zusammen anstoßen.“

Finanzen bleiben das große Thema

Der 43-Jährige gibt sich aber zuversichtlich, dass alles seinen geordneten Gang gehen werde, als er um kurz nach 18 Uhr die Sitzung eröffnet und in seiner kurzen Ansprache deutlich macht, dass die Herausforderungen der vergangenen Legislaturperiode auch in den kommenden Jahren fortbestehen werden: „Die schwere Aufgabe des Stadtrates ist es, unsere beschränkten finanziellen Mittel so zielgerichtet und effektiv einzusetzen, dass wir trotzdem nach vorne kommen.“

Vieles hängt an der guten Zusammenarbeit und diese muss mit dem neu zusammengestellten Stadtrat erst einmal gefunden werden, was man auch den mahnenden Worten des Bürgermeisters entnehmen kann, der bei der Einleitung der Verabschiedung der scheidenden Stadträte noch einmal darauf hinweist, dass eine politische Entscheidung gefällt wurde und die gemeinsame Arbeit nun in neuer Konstellation fortgesetzt werden soll.

Feierliche Verabschiedung

Dass die scheidenden Stadträte hier geehrt werden sollen, ist für den Bürgermeister aber eine Selbstverständlichkeit. „Wir haben immer gesagt, dass diese Verabschiedung hier im feierlichen Rahmen stattfinden soll. Nun sind nicht alle diesem Ruf gefolgt.“ Anwesend waren vor allem diejenigen, die sich zeitlich nicht mehr auf ein Ehrenamt einlassen können. So möchte sich Jonas Gerlach, der als jüngster Stadtrat die letzte Legislaturperiode begleitete, jetzt erst einmal auf seinen Beruf konzentrieren. „Es bleibt sonst wenig Zeit für Fortbildungen, wenn man noch ehrenamtlich im Stadtrat sitzt“, betont der 29-Jährige.

Am Ende wurde einiges anders und vieles blieb auch gleich. So wurde Marko Alex (CDU) wieder mehrheitlich zum Vorsitzenden des Stadtrates gewählt und Bogumila Jacksch (UWG) konnte sich diesmal als seine Stellvertreterin durchsetzen. Als nach vielen einzelnen Wahlen für die Ausschüsse und Verbände und einem Losverfahren dann nach drei Stunden alle Tagesordnungspunkte abgehakt waren, freuten sich alle Anwesenden auf ein gemeinsames wohlverdientes Feierabendbier auf der Terrasse.