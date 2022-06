Mehrere Firmen wollen sich im Oebisfelder Gewerbegebiet Krumme Breite ansiedeln

Auch ein Großhandel für Elektro- und Haushaltsgeräte will sich im Oebisfelder Gewerbegebiet Krumme Breite in Obeisfelde ansiedeln. Symbolfoto: stock.adobe.com

Oebisfelde - Die Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen hat, was Gewerbeflächen angeht, Potenzial. Bisher fehlte es jedoch an ausreichend Interessenten. Umso erfreulicher sieht der Ortschaftsrat Oebisfelde die neueste Entwicklung hinsichtlich des Gewerbegebiets Krumme Breite. Denn genau dort hatte sich lange Zeit, trotz der direkten Anbindung an die B 188, kein Investor gefunden, und nun wurden den Mitgliedern auf ihrer jüngsten Sitzung gleich vier präsentiert.