Mit Fotos: Reitsport der Extraklasse in Etingen

Am Sonnabend gab es viel Applaus auf dem Turnierplatz, während Pferde und Reiter in der schweren Klasse beeindructen.

Etingen. - Viel Schlaf gab es nicht für die Ehrenamtlichen, die am letzten Juliwochenende das große Drömlingsturnier in Etingen tatkräftig unterstützt haben. „Wir haben am Freitag tatsächlich um 7 Uhr morgens angefangen mit den ersten Prüfungen und es ging dann bis Mitternacht“, sagt Madeleine Guth, eine der jungen Helferinnen, die das Turnier mit organisiert hat, „Dann haben wir gut eine Stunde mit dem Abbau zu tun und können uns überlegen, ob wir direkt ins Bett gehen oder doch noch gemeinsam zum Abschluss ein Bier trinken.“