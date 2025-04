Das Heimat- und Apothekenmuseum Weferlingen startet am Sonntag, 13. April, in die neue Saison. Dazu ist auch eine Sonderausstellung vorbereitet worden.

Auch Fotoapparate aus vergangenen Zeiten werden in der neuen Sonderausstellung des Heimat- und Apothekenmuseum Weferlingen gezeigt.

Weferlingen. - Mit einer liebevoll gestalteten Sonderausstellung zur Geschichte der Foto- und Filmtechnik startet das Heimat- und Apothekenmuseum Weferlingen am Sonntag, 13. April, in die neue Saison. Besucher dürfen sich auf eine faszinierende Zeitreise durch die Welt der analogen und digitalen Bildaufnahme freuen.

Im oberen Museumsraum wird eine umfangreiche Sammlung historischer Kameras, Projektoren und weiterer Technik präsentiert – darunter klassische Rollbildprojektoren, Dia- und Schmalfilmgeräte bis hin zu frühen Digitalkameras. Viele der Ausstellungsstücke sind noch funktionsfähig und machen deutlich, wie rasant sich die Technik im Laufe der Jahrzehnte verändert hat.

„Weißt du noch, so etwas hatten wir auch!“ – dieser Satz dürfte am Sonntag häufiger zu hören sein. Die Ausstellung weckt nicht nur technisches Interesse, sondern auch persönliche Erinnerungen an längst vergangene Zeiten.

Leben und Handwerk des 19. Jahrhunderts

Offiziell starten wird die Ausstellung um 14 Uhr. Zur feierlichen Eröffnung werden Kaffee und Kuchen angeboten, auch ein Besuch der Kirschkönigin ist angekündigt. Der Bergfried ist bis 16 Uhr für Gäste geöffnet.

Träger des Museums ist der Bürgerverein Weferlingen, der sich seit seiner Gründung im Jahr 2008 für den Erhalt und die Pflege des kulturellen Erbes im Ort engagiert. Ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt auf dem Betrieb des Heimat- und Apothekenmuseums, das eine vollständig erhaltene Apothekeneinrichtung aus dem Jahr 1836 zeigt. Darüber hinaus geben historische Ofenplatten, Möbelstücke und Werkzeuge Einblick in das bürgerliche Leben und das Handwerk des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ergänzt wird die Dauerausstellung mit regelmäßig wechselnden Sonderausstellungen.

Das Museum ist von April bis Oktober jeweils am dritten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Führungen sind auf Anfrage möglich. Der Bürgerverein Weferlingen freut sich auf viele interessierte Besucher, die mit ihrem Kommen die ehrenamtliche Museumsarbeit unterstützen und ein Stück Geschichte der Heimat erleben möchten.