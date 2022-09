Neue Schieferplatten für den Turm der Heiligen Katharina in Oebisfelde

Das Orkantief „Zeynep“ hatte Anfang des Jahres auch einige Schieferplatten vom Turmdach der Oebisfelder Katharinenkirche geholt. In einer Höhe von 50 Meter sind nun Dachdecker am Werk, um den Sturmschaden zu beheben. Doch im Gotteshaus stehen noch einige Sanierungsarbeiten an.

Dachdecker Helmut Kempe (vorn) aus Hillersleben schwingt sein Werkzeug, um die Schifferplatten am Kirchturm zu erneuern. An seiner Seite steht René König , der die Arbeitsbühne bedient.

Oebisfelde - Während viele Bewohner der Allerstadt noch am Frühstückstisch sitzen, fährt René König von der Magdeburger FAB Mietstation GmbH schon die Arbeitsbühne aus. Er bringt Helmut Kempe von der Dachdeckermeister Claßen GmbH in Vahldorf in eine Höhe von etwa 50 Meter und so ganz nah an die Turmspitze der evangelischen St.-Katharinen-Kirche heran.