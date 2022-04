Neuer Lehrcampus im Wolfsburger Klinikum gestartet

Wolfsburg - Die UMG verlagert künftig patientennahe Lehrveranstaltungen an das Klinikum in Wolfsburg. Mithilfe dieser zusätzlichen klinischen Ausbildungskapazitäten sollen in Zukunft rund 60 Teilstudienplätze der Medizinischen Fakultät im Bereich Humanmedizin in Vollstudienplätze umgewandelt werden.