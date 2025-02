Verkehr in der Börde Neues Parkverbot sorgt für Ärger in Weferlingen

Groß ist die Aufregung über ein eingeschränktes Halteverbotsschild in einem Wohngebiet in Weferlingen. Anwohner sind erbost und wollen wissen, warum das Schild dort aufgestellt wurde. Was sagt der Bürgermeister.