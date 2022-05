Oebisfelde: Ärger um Zuweisung der Schulbezirke

In welche Schule ein Kind eingeschult wird, hat die Stadt Oebisfelde-Weferlingen 2018 in einer Satzung festgelegt. Da aber einige Straßen dort nicht aufgeführt waren, muss diese nun geändert werden. Und das sorgt gerade für Zündstoff.

Welches Kind In welche Schule eingeschult wird, ist in Oebisfelde-Weferlingen in einer Satzung festgesetzt.

Oebisfelde - Mit dem Entwurf der Aufteilung der Schulbezirke ist der Elternrat der Grundschule an der Aller in Oebisfelde nicht einverstanden. In einer Stellungnahme äußert er seine Einwände. Das Schreiben wird persönlich an Peter Lieske von der Stadtverwaltung im Rathaus in Weferlingen übergeben. Dann verschwindet es von der Bildfläche. Das sorgt für Irritationen. Ein bedauerlicher Irrtum, heißt es jetzt aus dem Rathaus.

Bereiche vergessen

Worum geht es genau? Die Schulbezirkssatzung soll geändert werden. Bei der Erstellung 2018 wurden einige Straßen nicht mit aufgeführt. Das soll nun nachgeholt werden. In diesem Zuge sollen auch durch die in Oebisfelde neuen Wohngebiete Am Stürholzgarten und am Lehmweg hinzugekommenen Straßen mit aufgeführt werden. Konkrete Änderungen hatte die Verwaltung bereits in einer Beschlussvorlage aufgelistet und an die Schulen per Mail gesendet, mit der Bitte um eine Stellungnahme und Hinweise. Diese sollten bei den Anhörungen in den verschiedenen Stadtgremien mit einfließen. So weit, so gut.

Bedenken geäußert

Nun gab es seitens des Elternrats der Allergrundschule einige Hinweise. Nur lagen diese dem Schul- und Sozialausschuss, der sich genau mit dieser Thematik befassen sollte, nicht vor. Dabei hatte der Schulelternrat nicht ganz unbegründete Bedenken zur Beschlussvorlage geäußert. Für ihn sei nicht nachvollziehbar, dass zum Beispiel die Straße An der Gärtnerei (Nähe Bahnhofstraße) nicht mehr der Grundschule an der Aller zugeordnet werden soll, obwohl dieser Bereich bisher immer in diesem Schulbezirk lag. Gleiches gilt für die Kaltendorfer Straße. Stattdessen sieht die neue Satzung vor, diese künftig in den Bereich der Grundschule Drömlingsfüchse anzugliedern.

Der Elternrat weist zudem darauf hin, dass die Stadt bei der Verteilung der neuen Wohngebiete „eine gute soziale Mischung der Schülerschaft“ im Auge behalten sollte. Es könne nicht sein, dass die Grundschule an der Aller mehr sozial schwache Kinder betreut als die „Drömlingsfüchse“. Die Grundschule Drömlingsfüchse wurde vor Jahren mit Fördergeldern saniert. Aus diesem Grund muss sie eine Auslastung von 120 Schülern vorhalten. Das dürfe aber nicht zulasten der anderen Schule geschehen.

Die Beschlussvorlage steht. Sie war die einzige Grundlage für die Diskussion im Schul- und Sozialausschuss. Wo kein Kläger, da kein Richter – so nickten die Mitglieder die Vorlage ab, frei nach dem Motto: Wird schon passen.

Fakten und Zahlen fehlen

Von dem Brief des Elternrats hatten sie keine Kenntnis. Auch Zahlen zur Auslastung der Grundschulen lagen nicht vor, wie Ausschussmitglied Alexander Harms (WfO) wenige Tage später in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates

Oebisfelde betonte. Die Entrüstung dort war dementsprechend hoch. Schließlich könnten alle Gremien nur vernünftige Entscheidungen treffen, wenn seitens der Stadt auch sämtliche Fakten zur Verfügung gestellt würden.

Und was sagt die Stadt dazu? „Dass es eine Stellungnahme gibt, wusste Angela Leuschner“, sagt Peter Lieske. Leuschner (SPD) ist die Vorsitzende des Schul- und Sozialausschusses. Allerdings habe er diesen Brief nicht an die Unterlagen für den Ausschuss mit angefügt, da noch nicht alle Stellungnahmen vorlagen. „Das ist unglücklich gelaufen. Ich hatte zwar im Vorfeld mit Frau Leuschner gesprochen, dass es da Probleme gibt, ihr aber das Schreiben nicht zugesendet“, gesteht Lieske.

Verwundert zeigt er sich indessen über die jetzt aufkommende Diskussion. Das Thema sei seit über einem Jahr bekannt. „Seinerzeit hatte ich bereits angekündigt, dass wir beabsichtigen, sämtliche neuen Straßen, die in Oebisfelde dazugekommen sind, der Drömlingsschule zuzuordnen.“ Dort gebe es einfach mehr Platzkapazität, so seine Begründung.

Das sieht man seitens der Allergrundschule allerdings anders. Denn, wie Harms dem Ortschaftsrat vortrug, habe er im Gespräch mit der Schulleiterin, Ulrike Eggers, erfahren, dass die Allergrundschule durchaus noch Aufnahmekapazität habe.

Aktuell besuchen 84 Schüler die Schule. „120 Kinder können wir ohne Probleme hier bei uns unterrichten“, sagt Eggers auf Nachfrage der Volksstimme. „Vor Jahren haben wir bis zu 130 Schüler gehabt. Platz dafür ist vorhanden.“

Entscheidung im Stadtrat

Nun besagt aber eine Prognose der Schulentwicklungsplanung, die dem Ortschaftsrat Oebisfelde auch vorliegt, dass die Grundschule an der Aller in ein bis zwei Jahren proppenvoll sei. „Würden wir jetzt alle neuen Adressen in die Allergrundschule packen, laufen wir Gefahr, dass wir von der Schulbehörde des Landes dafür keine Zustimmung bekommen“, befürchtet Lieske.

Noch ist die Satzungsänderung nicht in Stein gemeißelt. So wird es im Hauptausschuss dazu noch einmal eine Anhörung geben, wo alle Fakten auf dem Tisch liegen. Eine endgültige Entscheidung wird der Stadtrat dazu treffen. Der Ortschaftsrat Oebisfelde wird dazu noch einen Antrag einbringen. Bleibt abzuwarten, was am Ende in der Satzung steht: ob alle neuen Wohngebiete tatsächlich der Grundschule Drömlingsfüchse zugeordnet werden oder auch die Grundschule an der Aller mit einbezogen wird.