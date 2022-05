Oebisfelde: Wenn aus Einzelkämpfern ein Team wird

Obst schnippeln, Brötchen backen, Tisch decken und gemeinsam essen. Warum ein Frühstück den Zusammenhalt und das Klassengefüge stärken kann, zeigt ein Besuch der Erstklässler im Institut Lebensnah in Oebisfelde.

Oebisfelde - Normalerweise haben die Schüler der Klasse 1 a der Grundschule Drömlingsfüchse zum Wandertag den Rucksack angeschnallt, um mit Eltern und Lehrern die Region zu erkunden. Nicht so am Dienstag. Zwar war es ihr Wandertag, doch das Ziel so nah, dass Wanderschuhe nicht nötig waren.