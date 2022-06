Oebisfelder Altstadt digital erkunden: Rundweg des Heimatvereins wird mit QR-Codes versehen

Niklas Nienstedt testet den QR-Code an der Milchbank. Dank ihm, seiner Frau Annett und der schriftlichen Zuarbeit von Steffen Wetterling können Besucher über ihr Handy nun allerlei Wissenswertes zu den Stationen am Altstadtrundweg in Oebisfelde erfahren.

Foto: Ines Jachmann