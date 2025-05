Der diesjährige Kindertag soll in Oebisfelde ganz im Zeichen von Lokomotiven und Co. stehen. Zum zweiten Mal richtet Michael „Stone“ Frank zusammen mit seinen Freunden ein Fest für die jungen Gäste und deren Familien aus.

Oebisfelde - Wenn am Sonntag, 1. Juni, am Bahnhof Oebisfelde die Dampflok zischt, die Kinderaugen leuchten und der Geruch von Grillwürstchen in der Luft liegt, dann ist es wieder soweit: Das Kindereisenbahnfest, zu dem Michael Frank – in Oebisfelde besser bekannt als „Stone“ – einlädt, lockt Familien, Eisenbahnfreunde und große wie kleine Abenteurer auf das Gelände bei Altmark Rail. Von 9 bis 18 Uhr dreht sich an diesem Tag alles kindgerecht um die Faszination Eisenbahn – und um ein fröhliches Miteinander.

Seit der Premiere des großen Eisenbahnfestes im Jahr 2022 hat sich die Veranstaltung zu einem festen Termin im Oebisfelder Veranstaltungskalender entwickelt. Die kleine Festvariante für Kinder findet zum zweiten Mal statt. Unterstützt wird Frank dabei von vielen engagierten Helfern – unter anderem von Team Altmark Rail, die das Gelände zur Verfügung stellen und bei der Umsetzung mitwirken.

Lesen Sie dazu auch den Beitrag:Faszination Eisenbahn: Michael Frank und seine Dieselloks

„Ich freue mich, dass die Kinder Spaß haben und dass wieder was Kleines in Oebisfelde stattfindet“, sagt Frank. Dabei sind ausdrücklich nicht nur die Kleinen eingeladen: „Es sind natürlich auch die großen Kinder willkommen.“ Die Resonanz im Vorfeld sei groß: „Es haben schon viele angefragt und angekündigt, zu kommen. Es gab viel Werbung. Ich hoffe, es wird ein schönes Fest für die Kinder und dass sich der Erfolg der letzten Jahre einstellt. Es wurde in den letzten zwei Jahren immer super angenommen.“

Dampf- und Rangierlok sind im Einsatz

Ein Höhepunkt ist wie in jedem Jahr die kleine Dampflok des Vereins Kleinbahn Oebisfelde, die liebevoll gepflegt über das Festgelände tuckert. Auch Führerstandsfahrten mit einer alten Reichsbahn-Rangierlok sind wieder möglich – ein Erlebnis nicht nur für technikbegeisterte Kinder, sondern auch für Erwachsene, die sich an ihre Jugend erinnert fühlen.

Michael „Stone“ Frank mit der kleinen Dampflok. Foto: Michael Frank

Ergänzt wird das Eisenbahnprogramm mit vielen kinderfreundliche Angebote: Eine Hüpfburg, bereitgestellt von James Noldin, lädt zum Toben ein, beim Kinderschminken können sich kleine Gäste fantasievoll verwandeln, und ein Wagen mit Crêpes und Süßem sorgt für die nötige Portion Zucker. Für das leibliche Wohl gibt es einen Grillstand, den Getränkewagen von „Potti“ sowie eine Kaffeetafel mit Kuchen, organisiert von einer 7. Klasse der Drömlingsschule. Wer zum Fest kommen möchte, ist eingeladen. Der Eintritt ist frei.