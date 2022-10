Oebisfelder Tafelausgabe - Weniger Spenden für mehr Menschen

Die Zahl derer, die auf Unterstützung angewiesen sind, steigt. Was jedoch nicht steigt, sind die Lebensmittelspenden.

Kristian Heitzmann (links) und Uwe Schulz stellen die Beutel mit Lebensmitteln für die Tafelausgabe in Oebisfelde bereit.

Oebisfelde - Vor der Tür in der Friedrich-Engels-Straße 15 in Oebisfelde hat sich zum Donnerstagmittag wieder eine lange Schlange gebildet. Gleich werden hier Beutel mit gespendeten Lebensmitteln verteilt. Ein Blick in eine Tüte zeigt: Diesmal ist das Angebot rar. Weder Wurst, Käse, Nudeln, Reis noch Joghurt, Butter oder Ähnliches. Dafür reichlich Obst und Gemüse. Hinzu kommen drei Kisten mit Backwaren, nochmals Obst und ein paar Beutel Erdnüsse.