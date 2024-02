Feuerwehr Oebisfelder Wehr im Einsatz: Riesiger Feuerball über Biogasanlage in Büstedt

Eine Biogasanlage in Büstedt ist in Flammen aufgegangen. Anwohner in der Nähe wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie haben Oebisfelder Feuerwehrleute ihren Kameraden in Niedersachsen geholfen?