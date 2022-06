Gewerbeflächen Oebisfeldes hässliche Visitenkarte: schwieriges Zusammenspiel zwischen Kommune und Investor in Sachen Bahnhofssanierung

Der Bahnhof ist die Visitenkarte einer Stadt. In Oebisfelde ist diese jedoch kaum noch lesbar. Das alte Gebäude ist in keinem guten Zustand. Auch sonst liegt dort einiges im Argen. Ein Investor will das ändern. Was jedoch fehlt, sind Mieter für die etwa 720 Quadratmeter Gewerbefläche im Erdgeschoss.