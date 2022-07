Entsorgung Osterfeuer in Oebisfelde-Weferlingen: Asche doch kein Sondermüll?

In wenigen Wochen ist Ostern. Traditionell brennen dann in vielen Orten wieder die Brauchtumsfeuer. Doch was passiert mit der Asche, die anfällt und ist sie wirklich, wie kürzlich auf der Stadtratssitzung in Oebisfelde-Weferlingen gesagt wurde, Sondermüll?