Pedalritter starten bei Demo von Rätzlingen in neue Saison

Rätzlingen/Wegenstedt - „Die erste Tour im Jahr ist immer mega aufregend“, gesteht Jörg Lauenroth-Mago. Der Sprecher der Bürgerinitiative „Pro Radweg“ begrüßt am Freitagabend etwa 60 Frauen, Männer und Kinder am Start der Fahrrad-Demo in Rätzlingen.