Portal des ehemaligen Kinderheims in Oebisfelde erhält neuen Anstrich

Oebisfelde - Säubern, grundieren, spachteln, dazu noch die Schrift über den ehemaligen Eingang erneuern. Jetzt noch ein paar Pinselstriche – dann ist Klaus Wolf mit seiner Arbeit fertig. Der Maler hat den Türbogen inklusive Schild an dem roten Backsteinhaus, das an der Ecke Stendaler Straße und Theodor-Müller-Straße in Oebisfelde steht, einen neuen Anstrich verpasst.