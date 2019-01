Von Oebisfelde aus soll ein Netzwerk zum Schutz von Kindern entstehen. Initiator ist Frank Lamprecht.

Oebisfelde l Das Hilfsangebot für „jetzt und gleich“ der „Hänsel+Gretel“-Stiftung, nämlich das „Notinsel“-Projekt für Kinder, die Schutz aus Angst suchen, will der in Oebisfelde mit einem Fitness- und Kampfsportverein angesiedelte Frank Lamprecht zu einem Netzwerk aufbauen. Nachdem er sich im Herbst 2018 mit seinem Verein gegenüber der Initiative selbst verpflichtet, die Kontakte zu vier Oebisfelder Betrieben aufgefrischt hat, war er ab Jahresbeginn auf „Werbetour“ für das Projekt.

Nicht ohne Erfolg, wie Lamprecht im Gespräch mit der Volksstimme befand. Zwei neue Partner tragen künftig das „Notinsel“-Logo deutlich sichtbar im Eingangsbereich. „Leider bin ich nicht überall auf offene Ohren gestoßen“, lautete sein Fazit. Für Trübsal besteht jedoch kein Grund, so Lamprecht, der seit Jahren auch als Trainer für den deutschen Ju-Jutsu-Verband aktiv unterwegs ist.

Und Lamprecht hat jetzt das „Notinsel“-Projekt mit der Aktion „Nicht mit mir – Starke Kinder schützen sich“ des bundesdeutschen Ju-Jutsu-Verbandes verknüpft. Er will diese eigene Idee sogar zu einem Netzwerk vom Raum Oebisfelde ausgehend in die Nachbarregionen hinein ausbauen. „Das wird nicht von heute auf morgen möglich sein, doch mit guter Vereinsarbeit und Multiplikatoren wie Förderern kann dieses Ziel erreicht werden. Gerade weil persönliche Sicherheit im Alltagsleben für die Bevölkerung, besonders im Bereich junger Familien, einen zunehmenden Stellenwert bekommen hat“, heißt es von Lamprecht.

Die „Notinsel“-Anlaufpunkte bieten dabei Kindern und Jugendlichen Schutz und einen sicheren Aufenthaltsort, geben ihnen und den Helfenden die Möglichkeit, eine Rettungskette aus der jeweiligen Situation heraus zu starten. Lamprecht dazu: „Notlagen bei Kindern bedeutet nicht nur, dass Bedrohungen oder gar Übergriffe von Fremden drohen. Auch die Angst, für ein schlechtes Zeugnis ,bestraft‘ zu werden, oder das Erzwingen zur Herausgabe des Handys oder der Marken-Freizeitschuhe durch ihnen durchaus bekannte tägliche Wegbegleiter sind Beispiele, die das Aufsuchen eines ,Notinsel‘-Stützpunkts wertvoll machen.“

Als Quintessenz daraus entstand für den mehrfachen Meister in verschiedensten Verteidigungsarten die Idee, regionale Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurse in Schulen und Kindertagesstätten anzubieten. So startet Lamprecht zu Beginn des kommenden Monats ein solches Projekt in der DRK-Kindertagesstätte „Wiesenhüpfer“ in Weddendorf. Ebenfalls beginnt ein weiterer Kurs von „Nicht mit mir“ für Schüler der Oebisfelder Grundschule Drömlingsfüchse. „Jeder dieser Präventionen beginnt mit einer Informationsveranstaltung für die Eltern“, legt Lamprecht Wert auf diese Information.

„Notinsel“-Orte in Oebisfelde: Elektrohaus Meinel, Bahnhofstraße 11;

Heizung und Sanitär Göring, Lange Straße 48;

Volksbank Helmstedt eG, Lessingstraße 1 a;

Bürobedarf Zilligen, Linden-straße 37;

Verein Goshin-Jutsu-No-Michi, Schillerstraße 8.

ERGO-Christian Knopf, Lessingstraße 2 a;

„Jonas - Die Friseure“, alle Filialen.