Rathaus in Weferlingen gesichert wie Fort Knox

Eine neue Türanlage am Rathaus in Weferlingen sorgt für Unmut bei den Einwohnern im Ort.

Oebisfelde/Weferlingen - Verschlossene Rathaus-Türen und keine telefonische Erreichbarkeit der Verwaltung sorgen unter den Einwohnern der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen für Frust. So sei das Rathaus in Weferlingen mit dem Einbau der neuen Türanlage gesichert wie Fort Knox, kritisierte Jürgen Böttcher (CDU) auf der jüngsten Stadtratsitzung. Bei Sonnenschein wäre das Display kaum lesbar. Bei Betätigen der Tasten gebe es keine Reaktion aus dem Inneren des Gebäudes. Stattdessen würde man aufgefordert, irgendwelche Nummern anzurufen. Am Ende würde nur durch energisches Klopfen Eintritt gewährt.