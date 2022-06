Rettungsaktion auf den Wiesen von Schwanefeld: Zwölf schwarze Punkte zeigen Rehkitze an

Schwanefeld - Es ist 3.30 Uhr, als sich Jäger und Naturfreunde am Ortsrand von Schwanefeld treffen. Landwirt David Wieter hatte am Vortag Hans-Jürgen Schenk verständigt, dass die Wiesen am Kleppersberg, am Buchberg und die Allerwiesen an diesem Morgen gemäht werden sollen und darum gebeten, nach Rehkitzen auf dem Grünland zu suchen. Hans-Jürgen Schenk und Friedrich Dürkop sind die Jagdpächter in der Gemarkung Schwanefeld. Sie fühlen sich daher verantwortlich für Hege und Pflege auf den 480 Hektar bejagbarer Fläche.