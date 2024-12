Die Schülerinnen und Schüler haben in Weferlingen wieder für bunte Stände auf dem Parkplatz und Schulhof sowie für abwechslungsreiche Unterhaltung in der Turnhalle gesorgt.

Beatricia, Kaya und Hanna aus der 7b boten auch Selbstgestricktes und Marmelade an. Eltern und Großeltern hatten kräftig mitgeholfen.

Weferlingen - Auf dem Adventsmarkt des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums war es wieder voll wie auf dem Weihnachtsmarkt in einer Großstadt. Knapp 600 Schülerinnen und Schüler besuchen das Gymnasium, das im Frühjahr 1926 als Oberschule in Aufbauform gegründet wurde. Eltern, Großeltern, Geschwister, ehemalige Schüler, aber auch Gäste, die nichts mit dem Gymnasium zu tun haben, schlenderten über die Festmeile.

Die Besucher drängten sich vor und zwischen den weihnachtlich geschmückten Ständen, hielten ein Schwätzchen, kauften den Schülern etwas Selbstgemachtes ab, aßen und tranken. Die Mädchen und Jungen hatten viel Mühe in die Basteleien gesteckt, Eltern und Großeltern hatten sie kräftig unterstützt, zum Beispiel mit Marmelade oder gestrickten Strümpfen, erzählten Beatricia, Kaya und Hanna aus der 7b.

Unterschiedlichste liebevoll hergestellte Weihnachtsdeko, Plätzchen, selbst gegossene Kerzen, Vogelhäuser, Mistelzweige und vieles mehr war an den Ständen der unteren Klassen zu haben. Zuckerwatte und Popcorn wurden angeboten, die Besucher konnten sich auch an verschiedenen Spielen versuchen, zum Beispiel beim Büchsenwerfen. Die Zehntklässler hatten den Einlass und die Kaffeestube übernommen. Die Älteren kümmerten sich um das leibliche Wohl der Gäste. Wurst vom Grill und wärmende Getränke waren gefragt.

Mit Liedern wie dem von der Weihnachtsbäckerei stimmte der Chor der jüngsten Schüler auf die Programme in der Alten Turnhalle ein. Foto: Marita Bullmann

Voll wurde es auch bei den beiden Programmen in der Alten Turnhalle. Schulchor und Theatergruppe waren dabei, viele Schülerinnen und Schüler zeigten auch, womit sie sich in ihrer Freizeit beschäftigen. Einige spielten Klavier oder Gitarre, sangen, tanzten oder rezitierten. Einige studierten extra für diesen Tag etwas ein. Und der Abschluss ist stets etwas Besonderes. Im ersten Programm stimmte zum Schluss ein Schüler-Lehrer-Chor an. Im zweiten Programm legte die Lehrerband los. Ein großes Technik-Team sorgte für den reibungslosen Ablauf der Programme.

Der größte Teil der Erlöse fließt in die Klassenkassen oder wird für den Abiball angespart. Ein Teil des Geldes wird jedoch alljährlich für einen guten Zweck gespendet. In diesem Jahr wird die Spende dem Schulprojekt „nambala help“ in Tansania zugute kommen, für das sich die Gymnasiasten seit Jahren ebenfalls engagieren.