Eine Gruppe des siebten Jahrgangs der Drömlingschule entdecken den Kaiserdom in Königslutter als Klassenzimmer.

Königslutter/Oebisfelde - 19 Schüler der Klasse 7a der Drömlingschule haben sich auf eine Reise ins Mittelalter begeben. Im Rahmen des Projekts „Kaiserdom macht Schule“ des Museums in Königslutter erlebten sie einen außergewöhnlichen Lerntag rund um den romanischen Kaiserdom und das Klosterleben. Die Grablege des Kaisers Lothar von Süpplingenburg, der den Kaiserdom errichten ließ, diente den Jugendlichen dabei als Ausgangspunkt für einen spannenden Workshop.

Im Fokus standen historische Themen, die durch praktische Aktivitäten lebendig wurden. So tauchten die Schüler unter der Anleitung einer Mitarbeiterin des Museums in die Kräuterkunde ein. Mit Pflanzen aus dem Klostergarten lernten sie, welche Bedeutung diese in der mittelalterlichen Küche und Medizin hatten. Praktisch wurde es, als die Jugendlichen eigene Kräutersalze und Teemischungen herstellten – eine Übung, die nicht nur Wissen vermittelte, sondern auch den geschickten Umgang mit Waage und Mörser erforderte.

Beim Kräuterseminar werden Kräutersalz und Tee hergestellt. Foto: Karl Möllmann

Im Skriptorium, der Schreibstube des Klosters, schnupperten die jungen Besucher in die Welt der mittelalterlichen Buchherstellung hinein. Nach einer kurzen Einführung in die Schriftkunde nahmen sie Federkiel und Tinte zur Hand. Unter Anleitung entstanden kunstvolle Alphabete und farbenfroh verzierte Initialen.

Nach den handwerklichen Tätigkeiten wartete eine Erkundungstour im Kaiserdom auf die Schüler. Den Höhepunkt des Tages bildete eine Quiz-Rallye, bei der die Jugendlichen in einem Rollenspiel mit Laienschauspielern die Geheimnisse des Doms aufdeckten. Durch gezielte Fragen und Dialoge mit den Darstellern erarbeiteten sie gemeinsam die Lösung des Rätsels. „Die Verbindung aus historischem Wissen, praktischen Übungen und interaktiven Elementen sorgte für nachhaltige Lernerfahrungen“, so Lehrer Karl Möllmann, „Der Kaiserdom als außerschulischer Lernort ist ein Gewinn für die Schüler.“