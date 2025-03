Auch in den Parkanlagen liegt viel Müll , den die Schüler einsammeln.

Weferlingen. - Eine sauberere Umwelt beginnt bekanntlich oft mit kleinen, aber entschlossenen Schritten. Das zeigten im März die Schüler der achten Klassen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Weferlingen. Ausgestattet mit Greifzangen, Handschuhen und Müllbeuteln machten sie sich im dritten Unterrichtsblock auf den Weg, um die besonders von Jugendlichen genutzten Wege im Flecken Weferlingen von Abfall zu befreien. Gerade dort sammelt sich vielerorts immer besonders viel Unrat.

Die Idee zur Aktion entstand im Schülerrat der Schule, der sich in den vergangenen Wochen mit der Frage beschäftigte, wie Umweltprojekte im Schulalltag konkret umgesetzt werden können. „Den Schülern war wichtig, etwas zu machen, das schnell umsetzbar ist, dabei Wirkung zeigt und auch ein positives Signal an den Ort aussendet“, erklärt Gabriela Anders, Koordinatorin am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Schnell war klar: Eine gemeinsame Müllsammelaktion bietet genau das.

Manchmal ist auch etwas Kreativität und Teamgeist gefragt. Fotos: Gabriela Anders

Mit großem Einsatz durchkämmten die Jugendlichen Wege rund um das Schulgelände, den Spielplatz, die Bushaltestelle und andere vielgenutzte Bereiche. Gesammelt wurde alles, was nicht in die Natur gehört – von Plastikverpackungen über Einwegflaschen bis hin zu Zigarettenstummeln. Während der Aktion wurde vielen auch erst klar, wie viel Müll sich an diesen Wegen und Knotenpunkten im Laufe der Zeit ansammelt.

Es sammelt sich sehr viel Müll am Weg. Foto: Gabriela Anders

Gabriela Anders lobt die Aktion als gelungenes Beispiel für gelebtes Verantwortungsbewusstsein: „Unsere Schüler möchten nicht nur etwas für die Umwelt tun, sondern auch zeigen, dass ihnen das Zusammenleben im Ort wichtig ist. Das Müllsammeln ist ein Zeichen des Respekts gegenüber der Dorfgemeinschaft.“ Die Aktion fand in diesem Schuljahr erstmals statt und soll in Zukunft regelmäßig mit verschiedenen Klassenstufen wiederholt werden. Geplant ist, die Müllsammelaktionen fest in den Schulrhythmus zu integrieren – alle paar Wochen soll eine neue Gruppe Wege und Plätze in und um Weferlingen säubern.

Der Schulweg soll jetzt sauber bleiben. Foto: Gabriela Anders

Nicht nur die Schule, auch die Bürger dürfen sich über die sichtbaren Ergebnisse freuen. Und es finden derzeit in Weferlingen auch an den Wochenenden Aufräumaktionen statt, an denen sich Bürger beteiligen können.