Silke Wolf von der Linken will ländlichen Raum stärken und vernetzen

Für die Partei ?DIE LINKE." tritt die Breitenroderin Silke Wolf als Direktkandidatin im Wahlkreis 2 bei der anstehenden Landtagswahl an. Eines ihrer Ziele ist der Ausbau der Infrastruktur für mehr Lebensqualität im ländlichen Raum. Das Foto entstand am städtischen Neubaugebiet Lehmweg in Weddendorf.

Foto: Harald Schulz