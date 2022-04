Singbus legt an der Grundschule An der Aller in Oebisfelde einen Stopp ein

Eine Bühne, Musik und Begeisterung - mehr braucht es nicht zum Singen. Das durften die Kinder der Grundschule An der Aller in Oebisfelde hautnah miterleben. Denn auf ihrem Schulhof hatte der Singbus der Deutschen Chorjugend einen Stopp eingelegt.

Oebisfelde - Kinderchor - der Name ist Programm. Und Vision. Denn Deutschland soll ein Kinderchorland werden. Das wünschen sich zumindest die Initiatoren eines eigens dafür entwickelten Projektes. Klingt ambitioniert. Doch ein Besuch in der Grundschule An der Aller in Oebisfelde zeigt: Die Idee kommt an.