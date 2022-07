Solaranlage: Klärwerk in Oebisfelde produziert grünen Strom

Die Bundesregierung setzt verstärkt auf grünen Strom. Auch die Oebisfelder Wasser und Abwasser GmbH (Oewa) leistet einen Beitrag zum Klimaschutz und hat jetzt eine Photovoltaikanlage am Klärwerk in Betrieb genommen.

Dieter Rode (Oewa-Geschäftsführer, von links), Bürgermeister Hans-Werner Kraul und Aufsichtsratsvorsitzender Sven Groneberg drücken den roten Buzzer: Die neue Photovoltaikanlage ist damit offiziell in Betrieb.

Ines JachmannOebisfelde - Tagtäglich verbrauchen wir Wasser. Zum Duschen, Kochen, Waschen. Dabei fällt auch Abwasser an. Damit dieses wiederum in den natürlichen Wasserkreislauf fließen kann, muss es geklärt werden. In Oebisfelde wird das künftig auch mithilfe von Sonnenenergie geschehen.