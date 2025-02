Die IT-Technik in der Stadtverwaltung von Oebisfelde-Weferlingen ist teilweise ausgefallen. So können E-Mails nicht versendet und nur zum Teil empfangen werden.

Oebisfelde-Weferlingen - In der Verwaltung der Stadt Oebisfelde-Weferlingen herrscht derzeit ein kleiner Ausnahmezustand. Nachdem ein geplanter Server-Umzug zunächst reibungslos über die Bühne gegangen zu sein schien, kam es am vergangenen Dienstag zu einem Ausfall anderer Bereiche der Informationstechnik in der Stadtverwaltung.