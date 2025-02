Alle zwei Jahre findet das Drömlingsfest statt. In diesem Jahr haben sich der Landkreis Helmstedt und die Stadt Wolfsburg als Gastgeber zusammengetan. Sie geben Anbietern der gesamten Region eine Plattform, sich zu präsentieren.

Startschuss für das Drömlingsfest fällt dieses Mal in Wolfsburg

Wolfsburgs Oberbürgermeister, Dennis Weilmann (CDU, links), Juliane Ruttkowski vom Biosphärenreservat Drömling und Gerhard Radeck (CDU), Landrat des Landkreises Helmstedt, geben den offiziellen Startschuss für das diesjährige Drömlingsfest, das am Wolfsburger Schloss stattfindet.

Wolfsburg/Oebisfelde - Nach dem Fest ist vor dem Fest. Es fühlt sich gar nicht so lang an, aber das letzte Drömlingsfest wurde 2023 in Brome gefeiert. Der Termin für das 4. Drömlingsfest steht fest, und nun fiel auch der offizielle Startschuss für diese besondere Regionalveranstaltung.

Dazu trafen sich Dennis Weilmann, Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg, und Gerhard Radeck, Landrat des Landkreises Helmstedt, zu einem gemeinsamen Termin mit Juliane Ruttkowski vom Unesco-Biosphärenreservat Drömling: Das Fest wird in diesem Jahr vom 12. bis 14. September rund um das Schloss Wolfsburg stattfinden.

Erstmals zwei Gastgeber

2025 treten nun erstmals zwei Kooperationspartner – die Stadt Wolfsburg und der Landkreis Helmstedt – als Gastgeber gemeinsam auf. Diese Premiere unterstreicht den Geist von Partnerschaft und Verbundenheit, der das Fest prägt, das vom Unesco-Biosphärenreservat Drömling und dem Verein zur Förderung der Umweltbildung (VFU) Naturpark Drömling organisiert wird. Die Verantwortung dafür liegt bei Juliane Ruttkowski, die von ihrer Kollegin Sabine Wieter unterstützt wird. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und erste Anmeldungen zur Teilnahme sind eingegangen.

„Unsere Region Oebisfelde-Weferlingen, also unsere einheimischen Produzenten, können wieder ihre Produkte anbieten und zeigen, was im Drömling hergestellt wird“, freut sich Ortsbürgermeisterin von Oebisfelde, Bogumila Jacksch. „Es können sich wieder unser Einheitsgemeinde und die Dörfer im Drömling präsentieren. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, damit auch Wolfsburg mitbekommt, was bei uns alles produziert wird.“

Das Drömlingsfest hat das Ziel, die Region als Natur- und Kulturlandschaft zu präsentieren. Anders als ein gewöhnliches Straßenfest dient es als Plattform, auf der Akteure, Vereine und Leistungsträger gemeinsam unter dem Dach des Drömlings auftreten können. Dabei geht es darum, kulturelle Werte zu bewahren, die Wirtschaft anzukurbeln, den sanften Tourismus zu fördern und die Region als starke Einheit in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zu verankern.

Waren aus dem Drömling

Alle Bürger, Vereine und Händler haben die Möglichkeit, sich und ihre Region auf diesem besonderen Fest zu präsentieren. Jacksch verweist auf die beständig wachsenden Tourismusangebote, aber auch die besonderen Produkte aus den Drömlingsdörfern: „Unsere hiesigen Anbieter profitieren davon, dass sie ihre Waren, die hier hergestellt werden, bei solch einem Fest auch anbieten können. Und für uns ist es wichtig, dass wir auch mitbekommen, was denn auf der niedersächsischen Seite hergestellt wird.“

Das Drömlingsfest, das im Zwei-Jahres-Rhythmus rotierend in den Landkreisen der Region stattfindet, ist ein Gemeinschaftsprojekt von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Die Kooperationspartner – der Landkreis Helmstedt, die Stadt Wolfsburg, der Landkreis Gifhorn, der Landkreis Börde und der Altmarkkreis Salzwedel – haben dazu einen fortlaufenden Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die Traditions- und Heimatvereine aus der Region leisten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und generationsübergreifenden Freizeitgestaltung.

Ziel des Festes ist es, Vereine, Arbeitsgruppen und Freiwillige zu vernetzen, um die gesamte Region nachhaltig zu stärken. Vor allem bietet dieses Fest den Vereinen eine Plattform, die ihre Sichtbarkeit erhöht und die Besucher der Veranstaltung auf das regionale Angebot aufmerksam macht, das vor Ort das ganze Jahr zur Verfügung steht. „Sehr viele kommen extra von weit her. Und das, was man vor der Tür hat, übersieht man meistens“, erklärt die Ortsbürgermeisterin.

Die Besucher erwartet wieder ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem sorgen regionale und überregionale Bands und DJs auf mehreren Bühnen für musikalische Unterhaltung. Ein umfangreiches Familien- und Kinderprogramm bietet für jeden Geschmack etwas. Dazu locken regionale Köstlichkeiten, Kunst, Kultur und Tradition zu einem Wochenende, das die Vielfältigkeit der Region entlang des grünen Bandes feiert.

Potenziale der Region zeigen

Das Festkomitee wird in den kommenden Monaten weitere Details und Überraschungen bekannt geben. Auch eine neue Website für das Drömlingsfest geht bald online. Akteure und Institutionen aus Oebisfelde-Weferlingen, Wolfsburg und Helmstedt sind weiterhin eingeladen, sich zu beteiligen.

Dennis Weilmann freut sich, mit den Partnern aus Helmstedt und Oebisfelde-Weferlingen ein kleines bisschen Drömlingszauber in die VW-Stadt zu bringen. „Ich lade alle Bürger herzlich ein, sich aktiv zu beteiligen und das Drömlingsfest als Plattform für Begegnung, Austausch und Inspiration zu nutzen“, erklärt er und fügt hinzu: „Lassen Sie uns gemeinsam unsere Heimat feiern und die Potenziale unserer Region sichtbar machen.“