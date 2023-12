Zahlreiche Menschen aus der Region zog es am Wochenende zur traditionellen Burgweihnacht nach Oebisfelde. Trotz zeitweise starken Regens genossen die Besucher die Weihnachtsstimmung bei Feuerzangenbowle, Glühwein und Co.

Oebisfelde. - Bunte Lichter funkeln und der Duft von Glühwein, Feuerzangenbowle und süßen Poffertjes liegt über dem gesamten Burggelände. Die Burgweihnacht lockte am Wochenende wieder zahlreiche Menschen aus der Region nach Oebisfelde.

Am Sonnabend präsentierte sich das Wetter überwiegend freundlich. Bei den zahlreichen süßen und herzhaften Leckereien, die auf dem Markt angeboten wurden, konnten sich die Besucher auf Weihnachten einstimmen und das gesellige Beisammensein genießen.

Emily (7) singt für den Weihnachtsmann das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ und wird dafür mit einem kleinen Geschenk belohnt. Ines Jachmann

Für leuchtende Kinderaugen sorgte der Besuch des Weihnachtsmannes, der mit seinem Engel vorbeikam.

Der Weihnachtsmann hatte auch einen geduldigen Weihnachtsengel mitgebracht. Ines Jachmann

Man plauderte, lachte und tauschte alte Erinnerungen aus. Die Eltern warteten geduldig am Kinderkarussell, wo ihre Sprösslinge Runde um Runde drehten.

Das Kinderkarussell ist ein fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes. Die vierjährige Luise dreht auf einem Pony eine Runde nach der anderen und hat sichtlich Spaß. Ines Jachmann

Gemeinsam wurden beim „Rudelsingen“ traditionelle Weihnachtslieder angestimmt, begleitet von Marius Rohde am Klavier und Karsten Aldinger am Mikrofon. Erst gegen Abend setzte Regen ein, der auch am Sonntag zeitweise anhielt. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch.

Gemütlich sitzen die Besucher in dem kleinen Anhänger und lauschen gebannt Ingrid Rehfeldt, die Weihnachtsgeschichten vorliest. Ines Jachmann

Kunsthandwerker aus der Region präsentierten im Rittersaal ihre Ware. Mit dabei auch die Erziherinnen der Kinderkrippe Knirpsentreff. Das ganze Jahr über haben sie hunderte von kleinen Weihnachtsgeschenken gebastelt. Wann immer es die Zeit erlaubte, griffen sie zu Schere und buntem Papier, um Weihnachtsfiguren für den Christbaum oder kleine Wichtel und Engel zu basteln. Im Januar ging die Bastelei los und dauerte bis jetzt, kurz vor der Burgweihnacht, an, erzählt Erzieherin Anica Günther.

Anica Günther (mitte) verkauft zusammen mit Karola Matz (rechts) beim traditionellen Kunsthandwerkermarkt im Rittersaal die selbst gebastelteten Weihnachtsartikel. Ines Jachmann

Die Geschenkartikel kommen bei den Besuchern gut an. Josefine Kaulfuß hat auch einen Weihnachtsengel erstanden. Der wird zu Hause an den Christbaum gehängt. Der Erlös aus dem Verkauf kommt übrigens der Einrichtung zugute. Für Veranstaltungen oder auch, um kleinere Anschaffungen zu tätigen. Das ganze Jahr über basteln - Hat man da nicht irgendwann mal genug von Papier und Schere? Karola Matz lächelt und antwortet diplomatisch: „Wir haben gesagt, Weihnachten ist Schluss, erst im neuen Jahr geht es weiter.“

Isabell Pfeiffer sucht am Stand von Loreen Schröder, die selbst gemachten Schmuck anbietet, nach einem kleinen Geschenk. Ines Jachmann

Auf einem Weihnachtsmarkt darf der Glühwein natürlich nicht fehlen. Und in geselliger Runde schmeckt er immer noch am besten. Doch in diesem Jahr hat er wieder eine heiße Konkurrenz bekommen. Denn zum erstmals in diesem Jahr schenkte der Verein Castrum auch wieder die kultige Feuerzangenbowle aus. Trotz langer Schlange warteten die Besucher geduldig auf das beliebte Getränk.

Familie Warthmann und Familie Arnold-Wildemann genießen das gemütliche Beisammensein mit einer heißen Feuerzangenbowle. Ines Jachmann

Benjamin Weitze und seine Mitstreiter waren gut beschäftigt. Als für acht Minuten der Strom ausfiel, gab es ein kurzes Raunen, doch der Fehler war schnell gefunden. Die Flamme und das aufsteigende Licht, wenn der heiße Rum über den Zuckerhut gegossen wurde, hatte eine fast magische Atmosphäre.

Burgweihnacht Oebisfelde 2023 Ines Jachmann

Hochgeschwindigkeit auf kleinstem Raum wartete hinter den dicken Burgmauern. Für die Kinder war die größte Carrera Rennbahnanlage Sachsen-Anhalts ein Highlight.

enri, Gabriel und Tim sind Feuer und Flamme für die Carrera-Bahn und liefern sich mit den kleinen Flitzern spannende Rennen. Ines Jachmann

Für die musikalische Umrahmung sorgten am Sonntag das Saxofonensemble „WoodWindWölfe“ und die Blaskapelle Breitenrode. Den Abschluss der Burgweihnacht bildete am Sonntagabend die Verlosung zahlreicher Hauptpreise. Die Bilanz des Veranstalters, der Verein Castrum, fällt positiv aus: „Es war ein voller Erfolg. Auch wenn es zeitweise geregnet hat.“ Der Verein dankt allen Besuchern sowie den vielen Helfern und Sponsoren.