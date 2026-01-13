weather bedeckt
  4. Winter in der Börde: Wanderung rund um Bösdorf lockt fast 120 Teilnehmer

Die SG Bösdorf veranstaltet zum dritten Mal ihre Grünkohlwanderung ums Dorf und lockt bei zauberhaftem Winterwetter wieder über 100 Teilnehmende.

Von Cedar D. Wolf 13.01.2026, 15:00
Bei bestem Winterwetter dürfen die Schlitten für die Kleinen auf dem Weg in den Schnee nicht fehlen.
Bösdorf. - Mit einer starken Beteiligung und viel Gemeinschaftssinn hat die SG Bösdorf ihre diesjährige Grünkohlwanderung durchgeführt. Rund 120 Teilnehmer starteten zu der etwa sechs Kilometer langen Tour rund um den Ort. Trotz oder gerade wegen winterlicher Bedingungen zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite – und sorgte für die passende Kulisse der mittlerweile dritten Auflage der Veranstaltung.