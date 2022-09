Wann gibt es grünes Licht für Sanierung des Radweges von Etingen nach Wegenstedt?

Etingen - In einer großen Kiste trägt Ingolf Kollmeyer, der im Bauamt der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen für den Tiefbau zuständig ist, die Aktenordner zur Bauanlaufberatung. Jeder Mitarbeiter der am Bau beteiligten Institutionen und Unternehmen bekommt einen Ordner mit den Plänen und Zahlen. Direkt am Radweg auf dem Gelände des Sportlerheims in Etingen werden am Tisch noch offene Fragen beantwortet.