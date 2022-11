Warum Bergfriede jetzt ein tierisch cooles Haus hat

Was machen, mit einem Trafohaus, das längst ausgedient hat, die Bausubstanz aber noch so intakt ist, dass ein Abriss einer Sünde gleichkäme? Man baut den Turm einfach um.

Die Trafostation in Bergfriede wird zu einem Artenschutzgebäude umgebaut.

Bergfriede - Zum Beispiel in ein Hotel oder eine schicke Wohnanlage für Tiere. So geschehen jetzt in Bergfriede. Erste Mieter sind bereits eingeflogen.